Обучение прошли на государственном полигоне Ягорлык. Имитационные пуски зенитных управляемых ракет провели расчеты С-300, "Бук-М1", С-125 и "Оса". В свою очередь, роль реальных воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-2 "Стриж", ВР-3 "Рейс", истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

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Учения "Объединенные усилия – 2021" / Фото фейсбук Командования Воздушных Сил ВСУ

По словам командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-майора Николая Олещука, расчеты успешно выполнили все поставленные задачи по противовоздушной обороне важных государственных объектов.

Это был экзамен личного состава на их способность выполнять боевые задачи. Все подразделения справились на "отлично",

– отметил начальник зенитных ракетных войск полковник Борис Генов.

Вскоре военные намерены провести боевые стрельбы с реальными пусками зенитных управляемых ракет.

Учения "Объединенные усилия – 2021" / Фото фейсбук Командования Воздушных Сил ВСУ

Пуски ракет по вражеским целям: видео

Полный текст публикации Воздушных Сил ВСУ:

"Объединенные усилия – 2021": ЗРВ готовы к боевым пускам

Расчеты С-300, "Бук-М1", С-125 и "Оса" провели зачетные имитационные стрельбы по реальным целям

На государственном полигоне Ягорлык продолжаются итоговые тактические учения подразделений зенитных ракетных войск с боевой стрельбой в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021". Расчеты С-300, "Бук-М1", С-125 и "Оса" выполнили имитационные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-2 "Стриж", ВР-3 "Рейс", истребители Су -27, МиГ-29 и штурмовики Су-25. – Сегодня продолжаем проводить учения подразделений зенитных ракетных войск на Херсонщине, – отметил командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Николай Олещук. – Сейчас расчеты успешно выполнили все поставленные задачи по противовоздушной обороне важных государственных объектов. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск полковник Борис Генов, в воздухе была создана обстановка, которая имитировала массированный воздушный нападение врага. Ракетчики одновременно отражали авианалет и обстрел крылатыми ракетами важных государственных объектов страны. – Это был экзамен личного состава на их способность выполнять боевые задачи, - говорит полковник Борис Генов. - Все подразделения справились на "отлично". Следующий этап - проведение боевых стрельб с реальными пусками зенитных управляемых ракет.