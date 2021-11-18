Українські прикордонники отримали нові гелікоптери Airbus H125

Держприкордонслужба отримала нові гелікоптери від французької компанії Airbus Helicopters. Два Airbus H125 вже прибули до Львова.

Загалом відомству передадуть 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125. Новітня техніка застосовуватиметься для охорони державних кордонів та узбережжя прикордонних водойм.

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Що робитимуть із вертольотами

Вертольоти встигли довести свою ефективність. За час роботи у Держприкордонслужбі Н125 налітали понад 700 годин. Крім того, вони є достатньо економічними, адже потребують значно менше палива.

Новенький Н125 / Фото фейсбук Олексія Треніна

Наразі відбувається активна підготовка фахівців – пілотів та механіків, які вправно керуватимуть технікою та забезпечуватимуть її належний технічний стан.

Зауважимо, французька компанія Airbus Helicopters передала літальні апарати у межах домовленостей з МВС України. Загалом для потреб Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС передадуть 55 гелікоптерів – Н125, Н145 та Н225.

Повний текст публікації Олексія Треніна:

Ще два нових гелікоптери Airbus H125 від французької компанії Airbus Helicopters для ДПСУ (Державної прикордонної служби України), прибули до Львова.