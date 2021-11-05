У випробуваннях взяли участь фахівці інституту за дорученням Міністерства оборони України. Літак перевіряли у два етапи – наземні та льотні тестування.

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Завдання полягало у визначенні основних бойових, технічних та експлуатаційних параметрів дослідного зразка. Зокрема, фахівці мали оцінити відповідність вищезгаданих характеристик вимогам тактико-технічного завдання та констатувати готовність літака до переходу на наступний рівень – Державних випробувань.

Що покращили

Літак виготовило й модернізувало Державне підприємство "ЗДАРЗ "МіГремонт". У межах модернізаці вдалося встановити:

новий навігаційно-інформаційний комплекс;

нашоломну систему цілевказання та індикації;

автомат викиду хибних теплових цілей;

обчислювач бойового застосування.

Важливо! За результатами виконаних робіт вдалося розширити бойові можливості застосування літака та підвищити ефективність виконання поставлених завдань.

Повний текст публікації Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації ОВТ:

Випробувальна бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, за дорученням Міністерства оборони України, взяла участь в проведенні льотно-конструкторських випробувань дослідного зразка модернізованого навчально-бойового літака Су-27УП2М виготовленого Державним підприємством “ЗДАРЗ “МіГремонт”.

Модернізація літака Су-27УП2М полягала в дообладнанні новим навігаційно-інформаційним комплексом, нашоломною системою цілевказання та індикації, автоматом викиду хибних теплових цілей та обчислювачем бойового застосування, що дозволить значно розширити бойові можливості застосування літака як у повітрі так і для знищення наземних цілей при бойовому застосуванні всієї номенклатури авіаційних засобів ураження.

Випробування проводились в два етапи: наземні та льотні. Виконано 33 польоти з нальотом близько 40 годин.

Мета випробувань: Визначення основних бойових, технічних та експлуатаційних характеристик дослідного зразка, попередня оцінка їх відповідності вимогам тактико-технічного завдання та визначення готовності модернізованого літака до проведення Державних випробувань.

Довідково: Модернізовані українські винищувачі типу Су-27 обладнано комплектом удосконаленого й додаткового обладнання, що розширює бойові можливості й підвищує ефективність виконання бойових завдань