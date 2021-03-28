Українська школярка створила додаток й перемогла на міжнародній виставці

11-класниця з Полтави Олександра Балицька здобула "золото" на престижній міжнародній виставці Malaysia Technology Expo 2021. Вона розробила мобільний застосунок "Карта рослин-алергенів".

Malaysia Technology Expo 2021 пройшла у місті Куала Лумпур з 22 по 26 березня. Це – одна з найвідоміших міжнародних виставок в Азії.

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У 2021 році захід провели у режимі онлайн – все через пандемію коронавірусу COVID-19. Однією з учасниць виставки була українка Олександра Балицька.

Надзвичайно горді тим, що учениця 11-В класу Полтавської гімназії №33 виборола золоту медаль у категорії Asian Youth Innovation Awards 2021,

– повідомили у Полтавській ОДА.

Там зауважили, що дівчина вже третій рік займається науковими дослідженнями разом із своєю наставницею, учителькою інформатики – пані Кривко.

Це – не перша перемога українки