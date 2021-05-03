Представники заводу переконані – для того, щоб бути лідером, потрібно постійно вдосконалюватися. Зазначається, що HD-Group інвестувала у процес понад 30 мільйонів гривень.

Цікаво У Миколаєві запускають регулярні пасажирські перевезення річковим транспортом

В оновленому хлібокомбінаті ми врахували всі стандарти інноваційного виробництва й забезпечили як комфортні умови роботи (з печами, машинами, іншою технікою), так і безпечні. Адже хороше виробництво – висока якість продукції,

– пояснив співвласник та СЕО HD-group Борис Шестопалов.

Результати модернізації

Фахівці встановили:

обладнання нової сучасної вентиляції, фільтрації, кондиціонування та опалення;

сучасну пожежну сигналізацію;

сучасні ротаційні печі та ферментаційні камери фірми Revent (Швеція);

тістомісильну машину IBIS (Польща) з можливістю інтенсивного замісу;

вакуумний тістоподільник компанії BENIER (Нідерланди).

В межах модернізації виготовили нестандартне обладнання під параметри та потреби виробництва. Крім того, замінили підлогове покриття площею 1 500 м2 на промислову топінгову підлогу європейського рівня та асфальтне покриття.

Все обладнання вітчизняних та іноземних виробників повністю відповідає вимогам до стандартів сучасного харчового виробництва.

Зауважують, що завдяки цій трансформації значно поліпшаться умови роботи для персоналу, а мешканці Мелітополя отримають доступ до продукції, яку виготовлено за всесвітньо прийнятими стандартами якості та безпеки HACCP.

Ба більше, до кінця 2021 року на заводі мають намір замінити внутрішньозаводське транспортне обладнання та придбати новий автотранспорт для доставки продукції споживачам.