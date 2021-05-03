Представители завода уверены – для того, чтобы быть лидером, нужно постоянно совершенствоваться. Отмечается, что HD-Group инвестировала в процесс более 30 миллионов гривен.
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В обновленном хлебокомбинате мы учли все стандарты инновационного производства и обеспечили как комфортные условия работы (с печами, машинами, другой техникой), так и безопасные. Ведь хорошее производство – высокое качество продукции,
– объяснил совладелец и СЕО HD-group Борис Шестопалов.
Результаты модернизации
Специалисты установили:
- оборудование новой современной вентиляции, фильтрации, кондиционирования и отопления;
- современную пожарную сигнализацию;
- современные ротационные печи и ферментационные камеры фирмы Revent (Швеция);
- тестомесильную машину IBIS (Польша) с возможностью интенсивного замеса;
- вакуумный тестоделитель компании BENIER (Нидерланды).
В рамках модернизации изготовили нестандартное оборудование под параметры и потребности производства. Кроме того, заменили напольное покрытие площадью 1 500 м2 на промышленный топинговый пол европейского уровня и асфальтовое покрытие.
Отмечают, что благодаря этой трансформации значительно улучшатся условия работы для персонала, а жители Мелитополя получат доступ к продукции, изготовленной по всемирно принятым стандартам качества и безопасности HACCP.
Более того, к концу 2021 года на заводе намерены заменить внутризаводское транспортное оборудование и приобрести новый автотранспорт для доставки продукции потребителям.