Представители завода уверены – для того, чтобы быть лидером, нужно постоянно совершенствоваться. Отмечается, что HD-Group инвестировала в процесс более 30 миллионов гривен.

Интересно В Николаеве запускают регулярные пассажирские перевозки речным транспортом

В обновленном хлебокомбинате мы учли все стандарты инновационного производства и обеспечили как комфортные условия работы (с печами, машинами, другой техникой), так и безопасные. Ведь хорошее производство – высокое качество продукции,

– объяснил совладелец и СЕО HD-group Борис Шестопалов.

Результаты модернизации

Специалисты установили:

оборудование новой современной вентиляции, фильтрации, кондиционирования и отопления;

современную пожарную сигнализацию;

современные ротационные печи и ферментационные камеры фирмы Revent (Швеция);

тестомесильную машину IBIS (Польша) с возможностью интенсивного замеса;

вакуумный тестоделитель компании BENIER (Нидерланды).

В рамках модернизации изготовили нестандартное оборудование под параметры и потребности производства. Кроме того, заменили напольное покрытие площадью 1 500 м2 на промышленный топинговый пол европейского уровня и асфальтовое покрытие.

Все оборудование отечественных и зарубежных производителей полностью соответствует требованиям к стандартам современного пищевого производства.

Отмечают, что благодаря этой трансформации значительно улучшатся условия работы для персонала, а жители Мелитополя получат доступ к продукции, изготовленной по всемирно принятым стандартам качества и безопасности HACCP.

Более того, к концу 2021 года на заводе намерены заменить внутризаводское транспортное оборудование и приобрести новый автотранспорт для доставки продукции потребителям.