Українська команда FireWay перемогла у номінації Technology хакатону NASA Space Apps Challenge. Їхній винахід оцінили як рішення, яке є прикладом найбільш інноваційного використання технології.

Джерело: фейсбук-сторінка Романа Малькевича

NASA Space Apps Challenge – це змагання, у ході якого космічне агентство та його партнери розв'язують проблеми, пов'язані з поточною роботою. Їм допомагають ентузіасти з усього світу.

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Який винахід представили українці

Команда сконструювала космічний конектор для дозаправки супутників з танкера прямо на орбіті. Це подовжує їхній термін служби та дозволяє економити гроші на розробці та запуску замінників.

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Як зауважили українські винахідники, середня вартість побудови супутника зв'язку сягає близько 300 мільйонів доларів. Ще приблизно 100 мільйонів доларів потрібно для його запуску.

Такий супутник може працювати близько 15 років. Коли паливо повністю використане, супутник не в змозі коригувати орбіту. Він починає дрейфувати, втрачаючи зв'язок.

До команди FireWay входять інженери, астрофізики та розробники. Це – Роман Малькевич, Олена Компанієць, Іван Гришко, Максим Копицько, Дмитро Іваннік та Кирило Андрієць.

Коротко про NASA Space Apps Challenge