Украинская команда FireWay победила в номинации Technology хакатона NASA Space Apps Challenge. Их изобретение оценили как решение, которое является примером наиболее инновационного использования технологии.

Источник: фейсбук-страница Романа Малькевича

NASA Space Apps Challenge – это соревнование, в ходе которого космическое агентство и его партнеры решают проблемы, связанные с текущей работой. Им помогают энтузиасты со всего мира.

Ранее Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: впечатляющие фото работ

Изобретение, которое представили украинцы

Команда сконструировала космический коннектор для дозаправки спутников с танкера прямо на орбите. Это удлиняет их срок службы и позволяет экономить деньги на разработке и запуске заменителей.

Украинцы представили уникальное изобретение: смотрите видео



Как отметили украинские изобретатели, средняя стоимость построения спутника связи составляет около 300 миллионов долларов. Еще примерно 100 миллионов долларов нужно для его запуска.

Такой спутник может работать около 15 лет. Когда топливо полностью использовано, спутник не в состоянии корректировать орбиту. Он начинает дрейфовать, теряя связь.

В команду FireWay входят инженеры, астрофизики и разработчики. Это – Роман Малькевич, Елена Компаниец, Иван Гришко, Максим Копицкий, Дмитрий Иванник и Кирилл Андриец.

Коротко о NASA Space Apps Challenge