Українка Поліна Лішко отримала престижну американську нагороду MacArthur. Вона винайшла новий негормональний засіб контрацепції для жінок.

Лішко розробила препарат, який впливає на сперму та не дозволяє сперматозоїдам запліднити яйцеклітину. У його основі – використання рослинних компонентів, повідомляє "Голос Америки".

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Крім жіночих котрацептивів її дослідження дозволять створити й нові контрацептиви для чоловіків, а також унісекс-контрацептиви.

Цікаво! Науковиця не просто отримала престижну нагороду. Їй також виділять 625 тисяч доларів фінансування досліджень впродовж наступних 5 років.

"Стипендія MacArthur змінює життя. Це величезний поштовх не лише для мене, але й для моєї команди. Адже це демонструє визнання важливості репродуктивної фізіології", – підкреслила Лішко.

Що відомо про Поліну Лішко

Лішко – професорка молекулярної та клітинної біології. Вона разом з чоловіком Юрієм Кірічком працює в університеті Берклі у Каліфорнії. Подружжя навчалося у столичному Інституті фізіології імені Богомольця і згодом переїхало до США.



Поліна Лішко отримала стипендію MacArthur / Фото Berkeley News

Вони зазначили, що тамтешні університети сприяють теоретичним дослідженням та дозволяють поєднувати їх з прикладною наукою. Саме це дозволило їм здійснити важливий внесок у світову науку.