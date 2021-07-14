В України з'явилася офіційна інстаграм-сторінка: перші дописи
Джерело:МЗС
Відтепер офіційна сторінка України є й в інстаграмі – з юзернеймом @ukraine.ua. Вона є повністю англомовною, аби охопити якнайбільше іноземної аудиторії.
Це – новий канал комунікації для просування України в світі, який розвиває МЗС та Український інститут. Окрім цього, наша держава вже має свою офіційну сторінку у фейсбуці та твітері.
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У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що сторінка допоможе у просуванні позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії.
Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту,
– наголосили на сайті МЗС.
Там зазначили, що відвідувачі та підписники сторінки @ukraine.ua зможуть отримувати інформацію про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців.Зверніть увагу! Адміністратори сторінки використовують світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.
Що публікують на інстаграм-сторінці України
Перші дописи на інстаграм-сторінці @ukraine.ua з'явилися ще 28 червня. Станом на 14 липня за нею слідкують 144 користувачі. Там вже опублікували низку фотографій, зокрема:
- українських Карпат;
- "Паміру" на Буковині;
- острова Джарилгач;
- столичного Подолу;
- інсталяції з фестивалю Burning Man;
- озера в Іршанську на Черкащині;
- футбольного поля біля лісу у Вишгороді;
- пляжу у Щасливому на Херсонщині;
- Чорного моря у Крижанівці в Одеській області.
Що ще кажуть у МЗС
У відомстві зазначили, що розвиток верифікованої інстаграм-сторінки України здійснюють у рамках стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном. "У 2021 році МЗС вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації України", – пояснили там.