В України з'явилася офіційна інстаграм-сторінка: перші дописи

Відтепер офіційна сторінка України є й в інстаграмі – з юзернеймом @ukraine.ua. Вона є повністю англомовною, аби охопити якнайбільше іноземної аудиторії.

Це – новий канал комунікації для просування України в світі, який розвиває МЗС та Український інститут. Окрім цього, наша держава вже має свою офіційну сторінку у фейсбуці та твітері.

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У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що сторінка допоможе у просуванні позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії.

Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту,

– наголосили на сайті МЗС.

Там зазначили, що відвідувачі та підписники сторінки @ukraine.ua зможуть отримувати інформацію про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців.

Що публікують на інстаграм-сторінці України

Адміністратори сторінки використовують світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.

Перші дописи на інстаграм-сторінці @ukraine.ua з'явилися ще 28 червня. Станом на 14 липня за нею слідкують 144 користувачі. Там вже опублікували низку фотографій, зокрема:

українських Карпат;

"Паміру" на Буковині;

острова Джарилгач;

столичного Подолу;

інсталяції з фестивалю Burning Man;

озера в Іршанську на Черкащині;

футбольного поля біля лісу у Вишгороді;

пляжу у Щасливому на Херсонщині;

Чорного моря у Крижанівці в Одеській області.

Що ще кажуть у МЗС

У відомстві зазначили, що розвиток верифікованої інстаграм-сторінки України здійснюють у рамках стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном. "У 2021 році МЗС вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації України", – пояснили там.