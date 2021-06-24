В Україні запустили перший "Джазовий експрес": він прямуватиме з Києва до Львова

Унікальний "Джазовий експрес" розробили на базі потяга №715. Справжні поціновувачі джазу зможуть влаштувати собі незабутню музичну мандрівку впродовж наступних чотирьох днів.

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Перші пасажири вирушили на фестиваль о 6.15 ранку. На платформі вони мали можливість сфотографуватися біля фотозони з 200 ретрових валіз.

Цікаво, що у вагонах поїзда звучала музика легендарного Луї Армстронга. В обід вони прибудуть до місця призначення, встигнуть заселитися до готелю, відпочити та піти на грандіозний концерт на честь відкриття заходу.

Про подію

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, що заснований Михайлом Фрідманом у 2011 році. Він щорічно проходить у Львові в один і той самий час – в червні. У 2016 році видання The Guardian внесло фестиваль до списку найкращих європейських джаз-фестивалів.

Раніше ми писали, що Укразалізниця запустила сайт про наймасштабніші фестивалі, які відбудуться в України цього літа. За допомогою веб-платформи можна дізнатися про цікаві музичні події, про те, як дістатися місця проведення та придбати квитки на потяг.