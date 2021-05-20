В Україні запустили "Кіберакселератор" для ІТ-компаній

В Україні запрацював "Кібераселератор", у якому малий та середній технологічний бізнес отримає допомогу в розробці проєктів. Компаніям допоможуть розвивати продукти і послугу з кібербезпеки та просувати їх на українському та глобальному ринках.

У програмі можуть взяти участь продуктові компанії (early stage & pre-seed) та компанії-аутсорсери, які вже надають чи планують надавати клієнтам послуги з кіберзахисту. Набір в акселеротор триватиме до 23 травня.

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Про проєкт

Експерти проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" (USAID Cybersecurity Activity) зауважують, що обсяг внутрішнього ринку кібербезпеки за 2019 рік становить близько 100 мільйонів доларів. Половина цієї суми – закупівлі держсектору і державних підприємств, основну частку яких складають закупівлі hardware-продукції.

На думку команди, ключові напрями розвитку галузі кібербезпеки – це державно-приватні проєкти розбудови інфраструктури кібербезпеки, аутсорс і аутстаф послуги з кіберзахисту та кібербезпекові продукти/сервіси на експорт. Організатори мають намір за три роки провести через акселерацію 50 компаній в галузі кібербезпеки – групами по 10–15 команд.

Очікується, що глобальний ринок продуктів та послуг з кібербезпеки виросте до 250 млрд доларів через 2–3 роки. Ми допомагаємо українським компаніям в галузі кібербезпеки отримати частину цього ринку і сподіваємось, що їм це вдасться,

– розповів очільник проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" Тімоті Дубел.

Програма передбачає менторство та допомогу фахівців з кібербезпеки та розвитку бізнесу. Впродовж трьох місяців відібрані продуктові та сервісні ІТ-компанії розроблятимуть чітку стратегію та бізнес-план для просування своїх рішень в галузі кібербезпеки.

Вимоги:

реєстрація компанії/філії в Україні;

досвід роботи на локальному ринку щонайменше один рік;

не менше як один фахівець з кібербезпеки;

готовність команди працювати над новим продуктом/сервісом.

"Кібербезпека є одним з критично важливих питань для України. Ми не можемо сподіватись на спонтанний розвиток ринку, адже він залишає за бортом, наприклад, регіональний держсектор, наші міста і громади, які не можуть собі дозволити роботу з великими корпораціями, які зараз лідирують в секторі. Потрібно підтримувати розвиток малих компаній, які дадуть ринку конкурентоспроможні та доступні продукти та послуги з кіберзахисту", – пояснює співзасновник і Голова правління SocialBoost Денис Гурський.

"Кіберакселератор" реалізується командою SocialBoost у межах проєкту USAID Cybersecurity Activity за партнерства Catalisto, DAI, ISSP, VFI та Уряду. США надає всебічну підтримку Україні, що спрямована на зміцнення кіберстійкості шляхом системних реформ, формування кадрового потенціалу у сфері кібербезпеки, партнерства з приватним сектором.