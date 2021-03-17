В Україні запустили додаток, який порівнює вартість поїздки на таксі

Українці представили мобільний додаток Taxi Scanner, який аналізує та порівнює вартість поїздки на таксі від різних сервісів. Наразі він доступний лише для користувачів Android.

Поки що платформа порівнює ціни таких служб таксі – Uklon, Uber, Bolt, 838, OnTaxi та Opti. Розробник застосунку Тимур Лисенко поділився подробицями про сервіс.

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Як порівняти вартість таксі

Користувачу потрібно всього лише вказати координати початкової та кінцевої точки маршруту. Після цього застосунок показує список доступних служб таксі – він формується по зростанню ціни.



Taxi Scanner порівнює ціни на таксі / Фото Tech.liga.net

Коли людина обрала, послугами якого сервісу таксі хоче скористатися, Taxi Scanner перенаправляє її у відповідний додаток. Там автоматично з'являється потрібна інформація про поїздку.

Додаток працює у таких містах України:

Київ;

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Івано-Франківськ;

Кривий Ріг;

Львів;

Маріуполь;

Миколаїв;

Одеса;

Полтава;

Суми;

Харків;

Херсон;

Хмельницький;

Черкаси;

Чернігів;

Чернівці.