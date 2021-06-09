Головна мета – розвиток українського туризму. Автори проєкту прагнуть, аби люди активно відвідували екскурсії в різних містах, рухаючись Дніпром.

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Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять у Переяславі, у них кілька годин екскурсія музеями, потім їдуть до Канева – там теж екскурсії, – відзначила керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

За попередніми розрахунками, "Ракетою" з Києва до Канева можна буде дістатися за 2 години.

"Це розрахункова швидкість. Але потрібно провести тестування, скільки часу займе конкретно. Бо такі тестування не проводилися кілька років. Водночас, може, десь річка обміліла. Тобто все це потрібно вивчати. Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні ходять Києвом. Ось вони Канева будуть діставатися близько 5 годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за 3 години", – пояснила Олеськів.

Наразі фахівці вивчають логістику щодо Дніпра. Також ведуться перемовини з власниками плавзасобів та потенційними інвесторами з країн Західної Європи. У довгостроковій перспективі такі маршрути Дніпром мають стати регулярними.

Довідка: Теплохід "Ракета" – швидкісне пасажирське річкове судно на підводних крилах. Цей транспорт активно курсував за радянських часів, однак став економічно невигідним, тож більшість "Ракет" продали за кордон. Станом на 2018 рік в Україні було лише чотири "Ракети", випущені на вітчизняних заводах. Вони використовуються на півдні країни, зокрема в Миколаєві.