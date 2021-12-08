Завдання навчального закладу – випускати не просто ІТ-фахівців, а ІТ-підприємців. Їх навчатимуть розробляти бізнес-плани та запускати власні проєкти.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі. Відтак необхідно стимулювати появу ще більшої кількості "єдинорогів", таких як GitLab чи Grammarly.

Цифри! До 2024 року Мінцифри прагне збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців.

Завдання держави – створювати додаткові стимули від держави для розвитку сфери. "Ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними", – зазначив Михайло Федоров.

Що відомо про університет

SET University – результат співпраці Сергія Токарєва та Київської школи економіки. Університет діятиме на базі КШЕ за підтримки ІТ-інвесторів та бізнесменів. Один з основних напрямків університету – новітні технології. Очікується, що у ньому можуть з'явитися такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things. Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів, а також топменеджери українських і міжнародних ІТ-компаній. Викладачі зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб вони долучалися до їх вирішення. Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу. Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Системні навчальні заклади, створені бізнесом для бізнесу, мають дуже велику цінність, оскільки миттєво розуміють і попит, і пропозицію. І такі ініціативи, як SET University, зможуть це довести вже у річній перспективі,

– додав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.