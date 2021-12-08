Задача учебного заведения – выпускать не просто ИТ-специалистов, а ИТ-предпринимателей. Их будут учить разрабатывать бизнес-планы и запускать собственные проекты.
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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной Европе. Следовательно, необходимо стимулировать появление еще большего количества "единорогов", таких как GitLab или Grammarly.
Задача государства – создавать дополнительные стимулы от государства к развитию сферы. "Инициативы по инновационной и качественной подготовке IТ-специалистов чрезвычайно актуальны", – отметил Михаил Федоров.
Что известно об университете
- SET University – результат сотрудничества Сергея Токарева и Киевской школы экономики.
- Университет будет действовать на базе КШЭ при поддержке IT-инвесторов и бизнесменов.
- Одно из основных направлений университета – новейшие технологии.
- Ожидается, что в нем могут появиться следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things.
- Учить студентов будут профессора из ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных IT-компаний.
- Преподаватели смогут стать менторами студентов и презентовать реальные IT-кейсы, чтобы они приобщались к их решению.
- В качестве дипломной работы выпускники будут представлять идею или проект собственного стартапа.
- Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.
Системные учебные заведения, созданные бизнесом для бизнеса, имеют очень большую ценность, поскольку мгновенно понимают и спрос, и предложение. И такие инициативы, как SET University, смогут это доказать уже в годовой перспективе,
– добавил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ Александр Борняков.