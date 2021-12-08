Задача учебного заведения – выпускать не просто ИТ-специалистов, а ИТ-предпринимателей. Их будут учить разрабатывать бизнес-планы и запускать собственные проекты.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной Европе. Следовательно, необходимо стимулировать появление еще большего количества "единорогов", таких как GitLab или Grammarly.

Цифры! К 2024 году Минцифры стремится увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых IT-специалистов.

Задача государства – создавать дополнительные стимулы от государства к развитию сферы. "Инициативы по инновационной и качественной подготовке IТ-специалистов чрезвычайно актуальны", – отметил Михаил Федоров.

Что известно об университете

SET University – результат сотрудничества Сергея Токарева и Киевской школы экономики. Университет будет действовать на базе КШЭ при поддержке IT-инвесторов и бизнесменов. Одно из основных направлений университета – новейшие технологии. Ожидается, что в нем могут появиться следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things. Учить студентов будут профессора из ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных IT-компаний. Преподаватели смогут стать менторами студентов и презентовать реальные IT-кейсы, чтобы они приобщались к их решению. В качестве дипломной работы выпускники будут представлять идею или проект собственного стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

Системные учебные заведения, созданные бизнесом для бизнеса, имеют очень большую ценность, поскольку мгновенно понимают и спрос, и предложение. И такие инициативы, как SET University, смогут это доказать уже в годовой перспективе,

– добавил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ Александр Борняков.