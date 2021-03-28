В Україні запрацював чат-бот для захисту прав споживачів

Держпродспоживслужба запустила чат-бот, який допоможе громадянам України захистити свої права. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Для того, щоб поскаржитися на порушення прав споживачів потрібно всього декілька кліків.

Максимальна діджиталізація процесів – напрям, в якому увесь світ розвивається впродовж останніх декількох років. Ба більше, пандемія коронавірусу зробила вагомий внесок у стрімке пришвидшення цього процесу.

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Що відомо про чат-бот

Час – один з найважливіших людських ресурсів у 2021 році. Новітній сервіс покликаний забезпечити комфорт та захист українців. Відтак, більше не потрібно надсилати паперові листи та стояти в нескінченних чергах, аби подати скаргу. Цей інструмент допоможе українським споживачам легко комунікувати з представниками служби з метою захисту своїх прав.

Оскільки захист прав споживачів є одним із ключових напрямків нашої діяльності, нашим завданням було створення зручного інструменту комунікації,

– відзначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Залишити звернення, яке розглянуть фахівці, дуже просто. Для цього потрібно:

вказати дані заявника;

обрати тип звернення (заява, скарга, пропозиція);

викласти суть питання;

відповісти на додаткові питання;

додати фото або документи (за бажанням чи за наявністю).

У відомстві зауважують, що інструмент створений для українців, тож саме їх думка враховуватиметься задля покращення функціоналу сервісу. Головне завдання розробників – проаналізувати, наскільки чат-бот зручний, актуальний та ефективний.

Сервіс є частиною нещодавно анонсованої системи Е-споживач. Чат-бот працює на базі Telegram. Ним можна скористатися за посиланням: @derzhspozhivsluzhba_bot.