В Украине заработал чат-бот для защиты прав потребителей
запустила чат-бот, который поможет гражданам Украины защитить свои права. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Чтобы пожаловаться на нарушение прав потребителей, нужно всего несколько кликов.
Источник:пресс-служба Госпродпотребслужбы
Максимальная диджитализация процессов – направление, в котором весь мир развивается в течение последних нескольких лет. Более того, пандемия коронавируса сделала весомый вклад в стремительное ускорение этого процесса.
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Что известно о чат-боте
Время – один из важнейших человеческих ресурсов в 2021 году. Новейший сервис призван обеспечить комфорт и защиту украинцев. Следовательно, больше не нужно отправлять бумажные письма и стоять в бесконечных очередях, чтобы подать жалобу. Этот инструмент поможет украинским потребителям легко коммуницировать с представителями службы с целью защиты своих прав.
Поскольку защита прав потребителей является одним из ключевых направлений нашей деятельности, нашей задачей было создание удобного инструмента коммуникации,
– отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Оставить обращение, которое рассмотрят специалисты, очень просто. Для этого нужно:
- указать данные заявителя;
- выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение);
- изложить суть вопроса;
- ответить на дополнительные вопросы;
- добавить фото или документы (по желанию или при наличии).
В ведомстве отмечают, что инструмент создан для украинцев, поэтому именно их мнение будет учитываться для улучшения функционала сервиса. Главная задача разработчиков – проанализировать, насколько чат-бот удобен, актуален и эффективен.
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