запустила чат-бот, который поможет гражданам Украины защитить свои права. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Чтобы пожаловаться на нарушение прав потребителей, нужно всего несколько кликов.

Максимальная диджитализация процессов – направление, в котором весь мир развивается в течение последних нескольких лет. Более того, пандемия коронавируса сделала весомый вклад в стремительное ускорение этого процесса.

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Что известно о чат-боте

Время – один из важнейших человеческих ресурсов в 2021 году. Новейший сервис призван обеспечить комфорт и защиту украинцев. Следовательно, больше не нужно отправлять бумажные письма и стоять в бесконечных очередях, чтобы подать жалобу. Этот инструмент поможет украинским потребителям легко коммуницировать с представителями службы с целью защиты своих прав.

Поскольку защита прав потребителей является одним из ключевых направлений нашей деятельности, нашей задачей было создание удобного инструмента коммуникации,

– отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Оставить обращение, которое рассмотрят специалисты, очень просто. Для этого нужно:

указать данные заявителя;

выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение);

изложить суть вопроса;

ответить на дополнительные вопросы;

добавить фото или документы (по желанию или при наличии).

В ведомстве отмечают, что инструмент создан для украинцев, поэтому именно их мнение будет учитываться для улучшения функционала сервиса. Главная задача разработчиков – проанализировать, насколько чат-бот удобен, актуален и эффективен.

Сервис является частью недавно анонсированной системы Е-потребитель. Чат-бот работает на базе Telegram. Им можно воспользоваться по ссылке: @derzhspozhivsluzhba_bot.