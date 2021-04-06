Екосистема "розумного" будинку: в Україні впроваджують масштабний проєкт

В Україні розпочинають реалізацію масштабного проєкту, а межах якого 5 000 багатоквартирних будинків отримають інноваційні покращення. Автор ініціативи – перший в Європі провайдер послуг розумного будинку OMO.

Комплекс рішень дозволить керувати усіма послугами в одному мобільному додатку.

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Що передбачає ОМО

​​інноваційна система доступу – дозволить відкривати двері під'їзду або шлагбаум на територію за допомогою технологій NFC або розпізнавання особи;

зручні електронні ключі – власники квартир зможуть надсилати їх гостям за допомогою будь-якого месенджера або через СМС;

відео з камер спостереження синхронізуватиметься зі смартфоном – користувачі зможуть переглядати його в мобільному додатку в режимі онлайн або в архіві.

Крім того, користувачі зможуть під'єднати до єдиної системи інші розумні пристрої, зокрема: датчик протікання води, датчик задимлення, датчик відкриття дверей або ж датчик руху. Такі функції допоможуть підтримувати максимальну безпеку у приміщенні.

Автоматизація – глобальний тренд, який все більше набирає обертів. Ми вже не уявляємо свого побуту без технологій. Можливість управляти комфортом і безпекою в одному мобільному додатку – вже не привілей преміальних житлових комплексів, а реальність, доступна кожному. Це крок до будівництва екосистеми розумних кварталів та міст – саме такою, новаторською і технологічною, ми бачимо Україну в майбутньому,

– розповідає співзасновник компанії Грант Даян.

Стати учасником

Для того, щоб саме ваш будинок обрали для впровадження інноваційного проєкту, потрібно заповнити заявку на участь. Перші 5 000 будинків обладнають "розумним" комплексом абсолютно безкоштовно. Розробники прийматимуть індивідуальні заявки або звернення від імені ОСББ до 30 травня 2021 року.

Проєкт охопить: Київ, Львів, Одесу, Харків та Дніпро. Очікується, що роботи з встановлення інноваційних систем триватимуть близько року.

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