В Украине начинают реализацию масштабного проекта, а рамках которого 5 000 многоквартирных домов получат инновационные улучшения. Автор инициативы – первый в Европе провайдер услуг умного дома OMO.

Комплекс решений позволит управлять всеми услугами в одном мобильном приложении.

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Что предусматривает ОМО

инновационная система доступа – позволит открывать двери подъезда или шлагбаум на территорию с помощью технологий NFC или распознавания лица;

удобные электронные ключи – владельцы квартир смогут отправлять их гостям с помощью любого мессенджера или через СМС;

видео с камер наблюдения будут синхронизироваться со смартфоном – пользователи смогут просматривать его в мобильном приложении в режиме онлайн или в архиве.

Кроме того, пользователи смогут подключить к единой системе другие умные устройства, в частности: датчик протечки воды, датчик задымления, датчик открытия дверей или датчик движения. Такие функции помогут поддерживать максимальную безопасность в помещении.

Автоматизация – глобальный тренд, который все больше набирает обороты. Мы уже не представляем свой быт без технологий. Возможность управлять комфортом и безопасностью в одном мобильном приложении – уже не привилегия премиальных жилых комплексов, а реальность, доступная каждому. Это шаг к строительству экосистемы разумных кварталов и городов – именно такой, новаторской и технологичной, мы видим Украину в будущем,

– рассказывает соучредитель компании Грант Даян.

Стать участником

Для того чтобы именно ваш дом выбрали для внедрения инновационного проекта, нужно заполнить заявку на участие. Первые 5 000 домов оборудуют "умным" комплексом совершенно бесплатно. Разработчики будут принимать индивидуальные заявки или обращения от имени ОСМД до 30 мая 2021 года.

Проект охватит: Киев, Львов, Одессу, Харьков и Днепр. Ожидается, что работы по установке инновационных систем продлятся около года.

"Умные" дома от ОМО: смотрите видео