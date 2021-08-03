В Україні вперше надрукують будинок на 3D-принтері: де саме

3 серпня 2021 , 23:29
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Джерело:

фейсбук Недригайлівської громади

В Україні незабаром з'явиться унікальний будинок, надрукований на 3D-принтері. Споруду зведуть у селищі Надригайлів, що на Сумщині. Головна мета – науково-дослідний експеримент.

Раніше подібна технологія в країні не використовувалася. Кінцевий результат зможуть побачити всі охочі.

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Що відомо

Будівельники застосують принтер вітчизняного виробництва. Його надала компанія "Меллівора". Автори проєкту мають на меті звести будинок, розміри якого становитимуть 6х8 метрів. Стіни споруди будуть з бетону, які пройдуть випробування принтера.

Випробування принтера відбудеться на території Недригайлівської громади завдяки співпраці та дружнім відносинам селищного голови Костянтина Волкова з керівництвом компанії "Меллівора",
– йдеться у повідомленні.

Про пристрій

  • принтер розміщено на КСК "Колос";
  • забезпечує можливість друкувати будинок площею до 200м2;
  • щоб побудувати дім потрібно лише декілька днів;
  • для обслуговування принтера потрібно 2 оператора.

У Надригайлові побудують будинок на 3D-принтері: фото

У Надригайлові побудують будинок на 3D-принтері / Фото фейсбук Недригайлівської громади

Автор: Катерина Сердюк