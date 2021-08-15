В Україні випробують електропотяг швейцарської компанії Stadler
15 серпня 2021 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:Mintrans
До Києва на станцію Дарниця прибув електропоїзд ЕПМ Stadler FLIRT. Транспорт випробовуватимуть впродовж декількох місяців.
Відзначимо, раніше компанія Укрзалізниця та швейцарська Stadler домовилися про локалізацію в Україні виробництва рухомого складу. Потяги, які підприємство передасть Україні для випробувань, можуть залучити до проєкту City Exspress. Головна мета – розвантажити під'їзди до столиці.
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Електропотяг швейцарської компанії Stadler / Фото Укразалізниці
Що відомо про потяг
- складається з 5 вагонів;
- максимальна швидкість – 160 кілометрів за годину;
- має 262 місця для сидіння 1 і 2 класу;
- передбачені місця для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.