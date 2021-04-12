В Україні випробовують перший електромобіль вітчизняного виробництва

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Джерело:

фейсбук Віталія Бризгалова

На Дніпропетровщині розпочали випробування першого вітчизняного електромобіля, який розроблений та зібраний в Україні. Автівка отримала назву CoolOn.

Розробники зауважують, що машина може слугувати кемпером, майстернею або ж гаражем для електросамокатів.

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Що відомо про CoolOn

  • габарити – 5000х1700х2100 мм;
  • повний або передній привід;
  • оснащений безпечним літієвим акумулятором LiFePO4 на 40 кВтг;
  • акумулятор можна збільшити або зменшити завдяки модульній конструкції;
  • запас ходу – 200 кілометрів.

Електромобіль CoolOn та розробник Віталій Бризгалов / Фото фейсбук Віталія Бризгалова

Карантин намагається загальмувати процес, але я йому не дам шансу. Послухавши слушних порад від друзів, я змінюю концепцію з b2b на b2всі. Бо що вигідно бізнесу, то ще вигідніше приватним клієнтам,
– підкреслює Віталій.

За словами розробників, ходові випробування CoolOn – перший крок до реалізації наймасштабнішого проєкту з виробництва електромобілів в Україні.

В Україні випробовують перший електромобіль вітчизняного виробництва: дивіться відео