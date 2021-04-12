На Днепропетровщине начали испытания первого отечественного электромобиля, который разработан и собран в Украине. Автомобиль получил название CoolOn.

Разработчики отмечают, что машина может служить кемпером, мастерской или гаражом для электросамокатов.

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Что известно о CoolOn

габариты – 5000х1700х2100 мм;

полный или передний привод;

оснащен безопасным литиевым аккумулятором LiFePO4 на 40 кВтч;

аккумулятор можно увеличить или уменьшить благодаря модульной конструкции;

запас хода – 200 километров.

Электромобиль CoolOn и разработчик Виталий Брызгалов / Фото фейсбук Виталия Брызгалова

Карантин пытается затормозить процесс, но я ему не дам шанса. Послушав дельных советов от друзей, я меняю концепцию с b2b на b2все. Потому что выгодно бизнесу, то еще выгоднее частным клиентам,

– подчеркивает Виталий.

По словам разработчиков, ходовые испытания CoolOn – первый шаг к реализации масштабного проекта по производству электромобилей в Украине.

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