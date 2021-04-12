В Украине испытывают первый электромобиль отечественного производства
На Днепропетровщине начали испытания первого отечественного электромобиля, который разработан и собран в Украине. Автомобиль получил название CoolOn.
Источник:фейсбук Виталия Брызгалова
Разработчики отмечают, что машина может служить кемпером, мастерской или гаражом для электросамокатов.
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Что известно о CoolOn
- габариты – 5000х1700х2100 мм;
- полный или передний привод;
- оснащен безопасным литиевым аккумулятором LiFePO4 на 40 кВтч;
- аккумулятор можно увеличить или уменьшить благодаря модульной конструкции;
- запас хода – 200 километров.
Электромобиль CoolOn и разработчик Виталий Брызгалов / Фото фейсбук Виталия Брызгалова
Карантин пытается затормозить процесс, но я ему не дам шанса. Послушав дельных советов от друзей, я меняю концепцию с b2b на b2все. Потому что выгодно бизнесу, то еще выгоднее частным клиентам,
– подчеркивает Виталий.
В Украине испытывают первый электромобиль отечественного производства: смотрите видео
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