Розробили першу бюджетну метал-гітару вітчизняного виробництва: деталі, фото

За словами розробників, в Україні немає якісного вітчизняного інструмента для цього стилю музики за демократичною ціною, тож пристрасні фанати свого ремесла вирішили виправити ситуацію.
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У нас багато інструментів майстрового виробництва, але це топгітари за ціною 1 000 – 1 500 доларів,
– розповідає гітарист гурту Pomsta Ігор Настенко.
PomstaУкраїнський рок-гурт, який базується в Києві. Учасники бенду виконують музику в стилі грув-метал. Коллектив заснований у 2008 році. Через п'ять років гурт випустив повноформатний альбом "Sledgehammer", а у 2017-му другий альбом "Wild Lands".
Автори хотіли створити універсальну, стильну та доступну рок / метал гітару. Інструмент має вишуканий дизайн у стилі totalblack. Гітра оснащена шістьма струнами та звукознімачем.
Перша бюджетна гітара вітчизняного виробництва / Фото Na chasi