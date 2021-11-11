В Україні вироблятимуть бойових роботів: що про це відомо

Українські підприємства об'єдналися з метою розробки мобільних бойових роботів. Така вітчизняна розробка є надзвичайно важливою для підвищення обороноздатності країни.

Це стане результатом співпраці ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge" та команди засновників проєкту "Мобільні бойові роботи". Сторони відповідають за розробку, маркетинг та ідею відповідно.

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Про проєкт

Мобільні бойові роботи – це безекіпажні наземні компактні машини. Вони призначені для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема – вогневої підтримки та розмінування.

Наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього,

– розповідає директорка з розвитку ВАТ "Меридіан" імені С.П. Корольова Ольга Руденко.

Крім того, проєкт стане поштовхом для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки.

Інші розробки

У межах партнерства підприємства мають на меті розробити 5 інноваційних проєктів. Автори ідей – українські науковці й винахідники, які стали фіналістами конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021. Проєкти, які реалізовуватимуть найближчим часом, стосуються: