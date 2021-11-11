Это станет результатом сотрудничества ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команды учредителей проекта "Мобильные боевые роботы". Стороны отвечают за разработку, маркетинг и идею соответственно.

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О проекте

Мобильные боевые работы – это безэкипажные компактные наземные машины. Они предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности – огневой поддержки и разминирования.

Наш приоритет на сегодняшний день – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего,

– рассказывает директор по развитию ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева Ольга Руденко.

Кроме того, проект станет толчком к дальнейшему развитию инновационных сфер экономики.

Другие разработки

В рамках партнерства предприятия преследуют цель разработать 5 инновационных проектов. Авторы идей – украинские ученые и изобретатели, ставшие финалистами конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021. Проекты, которые будут реализовываться в ближайшее время, касаются: