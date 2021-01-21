Ініціатива розпочалася у 31-шу річницю "Української хвилі" й триватиме протягом 2 днів. Відзначають, що до акції вже долучилося понад 6 000 учасників, повідомляють Інновації 24.

Цікаво: Традиційного живого ланцюга до Дня Соборності у Києві цьогоріч не буде: заважає локдаун

Акція покликана поєднати усіх українців, незалежно від відстані, у "Ланцюг Соборності", – відзначила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Як взяти участь

Приєднатися до "Ланцюга Соборності" можна на офіційному сайті акції. Так, користувачеві необхідно авторизуватися через соціальні мережі. Віртуальний ланцюг утвориться завдяки головним фото учасників. Аватарки українців вишикуються чергою на онлайн-карті за маршрутом, який бере свій початок у Києві (Софіївська площа) та завершується у Сімферополі (парк Тараса Шевченка). Його протяжність становить 1 058 кілометрів.

Віртуальний "Ланцюг Соборності" / Скріншот з офіційного сайту акції

"Доведи у День Соборності всьому світові, що Україна єдина! Ставай у ланцюг!, – йдеться у повідомленні на сайті акції.

Віртуальний "Ланцюг Соборності" / Скріншот з офіційного сайту акції

Живий ланцюг Соборності

Зауважимо, щороку в Україні відбувається традиційна акція "Живий ланцюг Соборності". Учасники події об'єднують береги Дніпра на мосту Патона в Києві. Так, дві колони рухаються назустріч: одна вирушає з лівого берега, що символізує Українську Народу Республіку, інша – з правого берега, що символізує Західно-Українську Народну Республіку. На жаль, цього року акцію не проводитимуть у зв'язку з локдауном.