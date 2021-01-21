В Украине стартовала акция под названием "Цепь Соборности". Впервые в истории Украины виртуальная линия соединит между собой Киев и Симферополь.

Инициатива началась в 31-ю годовщину "Украинской волны" и продлится в течение 2 дней. Отмечают, что к акции уже присоединилось более 6 000 участников, сообщают Инновации 24.

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Акция призвана объединить всех украинцев, независимо от расстояния, в "Цепь Соборности", – отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Как принять участие

Присоединиться к "Цепи Соборности" можно на официальном сайте акции. Так, пользователю необходимо авторизоваться через социальные сети. Виртуальная цепь образуется благодаря главным фото участников. Аватарки украинцев выстроятся очередью на онлайн-карте по маршруту, который берет свое начало в Киеве (Софиевская площадь) и завершается в Симферополе (парк Тараса Шевченка). Его протяженность составляет 1 058 километров.

Виртуальная "Цепь Соборности" / Скриншот с официального сайта акции

"Докажи в День Соборности всему миру, что Украина едина! Становись в цепь!", – говорится в сообщении на сайте акции.

Виртуальная "Цепь Соборности" / Скриншот с официального сайта акции

Живая цепь Соборности

Заметим, ежегодно в Украине происходит традиционная акция "Живая цепь Соборности". Участники события объединяют берега Днепра на мосту Патона в Киеве. Так, две колонны движутся навстречу: одна отправляется с левого берега, что символизирует Украинскую Народную Республику, другая – с правого берега, что символизирует Западно-Украинскую Народную Республику. К сожалению, в этом году акцию проводить не будут в связи с локдауном.

Справка! 22 января 1919 провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официально День Соборности Украины отмечается с 1999 года.