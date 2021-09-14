Україні передали науково-дослідне судно для екомоніторингу Чорного та Азовського морів

Бельгія передала Україні потужне науково-дослідне судно "Бельгіка". Воно надійде до наукового центру екології моря Міндовкілля в Одесі.

Співпраця з Бельгією допоможе розбудувати потенціал українського екологічного моніторингу. Глобальна мета – зробити Чорне море простором науки, передових політик та інвестицій. Від цього виграють не лише люди, а й екосистеми.

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Чому це важливо

Перш за все, проєкт дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів. Крім того, це допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Попереду – спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.

Ми дуже вдячні Королівству Бельгія за такий важливий для України подарунок – науково-дослідне судно "Бельгіка",

– відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Про судно

Україна планує відновити наукові дослідження у Чорному та Азовському морях вже цьогоріч. Очікується, що судно надійде до України у жовтні 2021 року.

"Плавуча лабораторія" дослідила майже 1 мільйон кілометрів моря. За час роботи судно провело тисячу наукових кампаній, що удосконалили знання бельгійців про моря. Корабель був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років.

Судно подолає 8,600 кілометрів на шляху до України. Під час поїздки "Бельгіка" допоможе науковцям:

оцінити наявність плавучого сміття;

відібрати проби морської води й донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику;

виділити ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.

Наукова програма під назвою "Моніторинг трьох європейських морів" – Північного, Середземного та Чорного, та трансфер судна організовує і фінансує проєкт ЄС – ПРООН "Європейський Союз задля удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря» (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС та УкрНЦЕМ.