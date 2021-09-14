Украине передали научно-исследовательское судно для экомониторинга Черного и Азовского морей
Бельгия передала Украине мощное научно-исследовательское судно "Бельгика". Оно поступит в научный центр экологии моря Министерства окружающей среды в Одессе.
Сотрудничество с Бельгией поможет развить потенциал украинского экологического мониторинга. Глобальная цель – сделать Черное море пространством науки, передовых политик и инвестиций. От этого выигрывают не только люди, но и экосистемы.
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Почему это важно
Прежде всего, проект позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей. Кроме того, это поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среде. Впереди – совместные украинского-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.
Мы очень благодарны Королевству Бельгия за такой важный для Украины подарок – научно-исследовательское судно "Бельгика",
– отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
О судне
"Плавучая лаборатория" исследовала почти 1 миллион километров моря. За время работы судно провело тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о морях. Корабль был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.
Судно преодолеет 8,600 километров в пути в Украину. Во время поездки "Бельгика" поможет ученым:
- оценить наличие плавучего мусора;
- отобрать пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика;
- выделить ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.