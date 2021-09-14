Украине передали научно-исследовательское судно для экомониторинга Черного и Азовского морей

Бельгия передала Украине мощное научно-исследовательское судно "Бельгика". Оно поступит в научный центр экологии моря Министерства окружающей среды в Одессе.

Сотрудничество с Бельгией поможет развить потенциал украинского экологического мониторинга. Глобальная цель – сделать Черное море пространством науки, передовых политик и инвестиций. От этого выигрывают не только люди, но и экосистемы.

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Почему это важно

Прежде всего, проект позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей. Кроме того, это поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среде. Впереди – совместные украинского-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

Мы очень благодарны Королевству Бельгия за такой важный для Украины подарок – научно-исследовательское судно "Бельгика",

– отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

О судне

Украина планирует возобновить научные исследования в Черном и Азовском морях уже в этом году. Ожидается, что судно поступит в Украину в октябре 2021 года.

"Плавучая лаборатория" исследовала почти 1 миллион километров моря. За время работы судно провело тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о морях. Корабль был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.

Судно преодолеет 8,600 километров в пути в Украину. Во время поездки "Бельгика" поможет ученым:

оценить наличие плавучего мусора;

отобрать пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика;

выделить ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.

Научная программа под названием "Мониторинг трех европейских морей" – Северного, Средиземного и Черного, и трансфер судна организует и финансирует проект ЕС – ПРООН "Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS) при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.