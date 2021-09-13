Україна закупить наступну партію турецьких безпілотників Bayraktar TВ2

Україна планує закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar для потреб ЗСУ. Два комплекси такої техніки вже застосовується в армії.

До двох комплексів Bayraktar входить 12 літальних апаратів. Один з них придбали в цьому році на замовлення Міністерства оборони.

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За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у 2021 – 2022 роках мають намір закупити ще 4 такі комплекси.

У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва,

– зауважив він.

Однак важливо не лише придбати техніку, а й навчитися правильно її застосовувати. Головнокомандувач ЗСУ визнав, що наразі Україні бракує досвіду в цьому. "Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше", – підсумував Залужний.

Раніше Bayraktar ТВ2 випробували в Україні. Так, фахівці перевірили підйом на штатну робочу висоту, роботу корисного навантаження та функціонування станцій управління. Крім того, головна особливість комплексу – окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція управління безпілотником.

Bayraktar ТВ2 – ударний оперативно-тактичний безпілотник нового покоління. Виробником техніки є турецька компанія Baykar Makina. Дрон активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на сході Європи та на Близькому Сході. Він може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. БПЛА здатний ефективно знищувати бронетехніку і морські цілі ворога.`