В два комплекса Bayraktar входит 12 летательных аппаратов. Один из них приобрели в этом году по заказу Министерства обороны.
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Детали
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2021 – 2022 годах намерены закупить еще 4 таких комплекса.
В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства,
– отметил он.
Однако важно не только приобрести технику, но и научиться правильно ее применять. Главнокомандующий ВСУ признал, что пока Украине не хватает опыта в этом. "Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы гораздо проще", – подытожил Залужный.
Ранее Bayraktar ТВ2 испытали в Украине. Так, специалисты проверили подъем на штатную рабочую высоту, работу полезной нагрузки и функционирования станций управления. Кроме того, главная особенность комплекса – кроме мобильной и стационарной, в составе есть морская станция управления беспилотником.