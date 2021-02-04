Україна бере участь в авіаційній виставці Aero India-2021: які продукти представили

4 лютого 2021 , 22:52
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Вчора, 3 лютого, в індійському Бангалорі (штат Карнатака) стартувала Міжнародна авіаційна виставка Aero India-2021. У заході взяла участь українська делегація, яка представила продукти вітчизняного виробництва світові.

Джерело: пресслужба Укроборонпрому

Зазначається, що Aero India-2021 – найбільша авіаційна виставка в Азії. Подія триватиме до 5 лютого.

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До Бангалору прибула українська делегація у складі: міністра оборони України, Надзвичайного та уповноваженого посла України в Індії, генерального директора держконцерну "Укроборонпром" та заступника міністра стратегічних галузей промисловості.

Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому

Ми проводимо низку перемовин із керівництвом Збройних Сил Індії, з нашими іноземними партнерами, щоб просувати авіабудівну промисловість та розвивати ОПК України,
– зауважив керівник концерну Юрій Гусєв.

На виставковому стенді України представлені державні підприємства "ФЕД" та "Антонов", ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", а також президентський літак Ан-148 ДАП "Україна".

Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому

Україна презентує іноземним партнерам такі розробки:

  • транспортний літак Ан-178;
  • багатоцільовий транспортний літак Ан-132;
  • безпілотний літальний апарат PD-2;
  • ракетний комплекс "Вільха";
  • радіолокаційну станцію 90K6E;
  • авіаційну керовану ракету класу "повітря-повітря" Р-27.