Україна бере участь в авіаційній виставці Aero India-2021: які продукти представили

До Бангалору прибула українська делегація у складі: міністра оборони України, Надзвичайного та уповноваженого посла України в Індії, генерального директора держконцерну "Укроборонпром" та заступника міністра стратегічних галузей промисловості.

Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому

Ми проводимо низку перемовин із керівництвом Збройних Сил Індії, з нашими іноземними партнерами, щоб просувати авіабудівну промисловість та розвивати ОПК України,

– зауважив керівник концерну Юрій Гусєв.

На виставковому стенді України представлені державні підприємства "ФЕД" та "Антонов", ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", а також президентський літак Ан-148 ДАП "Україна".

Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому

Україна презентує іноземним партнерам такі розробки: