Ukrainian Startup Fund: відомі переможці 23 і 24 пітчу

Український фонд стартапів обрав переможців 23-го та 24-го Pitch Day. На конкурсі свої проєкти представили 24 учасники.

В межах засідання Наглядової ради Фонду фінансування розподілили між 13 командами. Загальна сума – 425 тисяч доларів.

До теми Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу

Критерії оцінки:

команда;

ринок;

доцільність фінансування;

ідея;

продукт;

стратегія розвитку.

Стартапи на етапі pre-seed отримали гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкти на стадії seed профінансували на суму 50 000.

Стартапи на етапі pre-seed

GeronCore – a living heart: новітні кардіоімпланти для дітей з вродженими вадами серця (Київ). AGRO BI. Business intelligence: платформа для агроіндустрії, яка покликана відстежувати ризики та підвищувати врожайність. За допомогою дронів рішення надає інформацію про сходи рослин та наявність бур'янів (Київ). Harmix: додаток, який самостійно підбирає необхідну музику для відео (Київ). Erudito: сервіс, завдяки якому діти можуть інтерактивно вивчати шкільні предмети (Харків). Ademrius: платформа для онлайн-запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів). Librarius: електронна бібліотека, яка пропонує літературу в електронному та аудіо форматах (Київ). Artera: ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ). Supplio: cервіс для автоматизованого управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ). AutoBI: рішення для налаштування й оптимізації процесів управління автопарком (Київ, Львів).

Стартапи на етапі seed

Effa: "зелені" одноразові гігієнічні продукти, що виготовлені з перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ). CareTech.Human: рішення для щоденного моніторингу здоров'я (Київ). SmartReader: програма, яка допомагає дітям навчитися швидко читати та розвивати пам'ять (Рівне). Fiway: швидкісний інтернет для транспорту, який підтримується в усьому світі (Харків).

Український фонд стартапів – державна організація, яка покликана сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях. Мета – підвищення глобальної конкурентоспроможності компаній. Перспективні проєкти обираються радою незалежних інвестиційних експертів.