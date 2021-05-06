Ukrainian Startup Fund: відомі переможці 23 і 24 пітчу

6 травня 2021 , 17:15
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Джерело:

"ШоТам"

Український фонд стартапів обрав переможців 23-го та 24-го Pitch Day. На конкурсі свої проєкти представили 24 учасники.

В межах засідання Наглядової ради Фонду фінансування розподілили між 13 командами. Загальна сума – 425 тисяч доларів.

До теми Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу

Критерії оцінки:

  • команда;
  • ринок;
  • доцільність фінансування;
  • ідея;
  • продукт;
  • стратегія розвитку.

Стартапи на етапі pre-seed отримали гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкти на стадії seed профінансували на суму 50 000. 

Стартапи на етапі pre-seed

  1. GeronCore – a living heart: новітні кардіоімпланти для дітей з вродженими вадами серця (Київ).
  2. AGRO BI. Business intelligence: платформа для агроіндустрії, яка покликана відстежувати ризики та підвищувати врожайність. За допомогою дронів рішення надає інформацію про сходи рослин та наявність бур'янів (Київ).
  3. Harmix: додаток, який самостійно підбирає необхідну музику для відео (Київ).
  4. Erudito: сервіс, завдяки якому діти можуть інтерактивно вивчати шкільні предмети (Харків).
  5. Ademrius: платформа для онлайн-запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів).
  6. Librarius: електронна бібліотека, яка пропонує літературу в електронному та аудіо форматах (Київ).
  7. Artera: ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ).
  8. Supplio: cервіс для автоматизованого управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ).
  9. AutoBI: рішення для налаштування й оптимізації процесів управління автопарком (Київ, Львів).

Стартапи на етапі seed

  1. Effa: "зелені" одноразові гігієнічні продукти, що виготовлені з перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ).
  2. CareTech.Human: рішення для щоденного моніторингу здоров'я (Київ).
  3. SmartReader: програма, яка допомагає дітям навчитися швидко читати та розвивати пам'ять (Рівне).
  4. Fiway: швидкісний інтернет для транспорту, який підтримується в усьому світі (Харків).
Довідка:  Український фонд стартапів – державна організація, яка покликана сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях. Мета – підвищення глобальної конкурентоспроможності компаній. Перспективні проєкти обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Автор: Катерина Сердюк