В рамках заседания Наблюдательного совета Фонда финансирование распределили между 13 командами. Общая сумма – 425 тысяч долларов.

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Критерии оценки – команда;

  • рынок;
  • целесообразность финансирования;
  • идея;
  • продукт;
  • стратегия развития.

Стартапы на этапе pre-seed получили гранты в размере 25 000 долларов. Проекты на стадии seed профинансировали на сумму 50000.

Стартапы на этапе pre-seed

  1. GeronCore – a living heart: новейшие кардиоимпланты для детей с врожденными пороками сердца (Киев).
  2. AGRO BI. Business intelligence: платформа для агроиндустрии, которая призвана отслеживать риски и повышать урожайность. С помощью дронов решение предоставляет информацию о растениях и сорняках (Киев).
  3. Harmix: приложение, которое самостоятельно подбирает необходимую музыку для видео (Киев).
  4. Erudito: сервис, благодаря которому дети могут интерактивно изучать школьные предметы (Харьков).
  5. Ademrius: платформа для онлайн-записи на прием к врачу и ведения электронной истории болезни пациента (Львов).
  6. Librarius: электронная библиотека, которая предлагает литературу в электронном и аудио форматах (Киев).
  7. Artera: ручка-маркер, которая может писать или рисовать любым цветом (Киев).
  8. Supplio: cервис для автоматизированного управления заказами на основе фактических запасов (Киев).
  9. AutoBI: решения для настройки и оптимизации процессов управления автопарком (Киев, Львов).

Стартапы на этапе seed

  1. Effa: "зеленые" одноразовые гигиенические продукты, изготовленные из перерабатываемых и возобновляемых материалов (Киев).
  2. CareTech.Human: решение для ежедневного мониторинга здоровья (Киев).
  3. SmartReader: программа, которая помогает детям научиться быстро читать и развивать память (Ровно).
  4. Fiway: скоростной интернет для транспорта, что поддерживается во всем мире (Харьков).