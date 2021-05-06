В рамках заседания Наблюдательного совета Фонда финансирование распределили между 13 командами. Общая сумма – 425 тысяч долларов.
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Критерии оценки – команда;
- рынок;
- целесообразность финансирования;
- идея;
- продукт;
- стратегия развития.
Стартапы на этапе pre-seed получили гранты в размере 25 000 долларов. Проекты на стадии seed профинансировали на сумму 50000.
Стартапы на этапе pre-seed
- GeronCore – a living heart: новейшие кардиоимпланты для детей с врожденными пороками сердца (Киев).
- AGRO BI. Business intelligence: платформа для агроиндустрии, которая призвана отслеживать риски и повышать урожайность. С помощью дронов решение предоставляет информацию о растениях и сорняках (Киев).
- Harmix: приложение, которое самостоятельно подбирает необходимую музыку для видео (Киев).
- Erudito: сервис, благодаря которому дети могут интерактивно изучать школьные предметы (Харьков).
- Ademrius: платформа для онлайн-записи на прием к врачу и ведения электронной истории болезни пациента (Львов).
- Librarius: электронная библиотека, которая предлагает литературу в электронном и аудио форматах (Киев).
- Artera: ручка-маркер, которая может писать или рисовать любым цветом (Киев).
- Supplio: cервис для автоматизированного управления заказами на основе фактических запасов (Киев).
- AutoBI: решения для настройки и оптимизации процессов управления автопарком (Киев, Львов).
Стартапы на этапе seed
- Effa: "зеленые" одноразовые гигиенические продукты, изготовленные из перерабатываемых и возобновляемых материалов (Киев).
- CareTech.Human: решение для ежедневного мониторинга здоровья (Киев).
- SmartReader: программа, которая помогает детям научиться быстро читать и развивать память (Ровно).
- Fiway: скоростной интернет для транспорта, что поддерживается во всем мире (Харьков).