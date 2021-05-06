В межах засідання Наглядової ради Фонду фінансування розподілили між 13 командами. Загальна сума – 425 тисяч доларів.
До теми Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу
Критерії оцінки:
- команда;
- ринок;
- доцільність фінансування;
- ідея;
- продукт;
- стратегія розвитку.
Стартапи на етапі pre-seed отримали гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкти на стадії seed профінансували на суму 50 000.
Стартапи на етапі pre-seed
- GeronCore – a living heart: новітні кардіоімпланти для дітей з вродженими вадами серця (Київ).
- AGRO BI. Business intelligence: платформа для агроіндустрії, яка покликана відстежувати ризики та підвищувати врожайність. За допомогою дронів рішення надає інформацію про сходи рослин та наявність бур'янів (Київ).
- Harmix: додаток, який самостійно підбирає необхідну музику для відео (Київ).
- Erudito: сервіс, завдяки якому діти можуть інтерактивно вивчати шкільні предмети (Харків).
- Ademrius: платформа для онлайн-запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів).
- Librarius: електронна бібліотека, яка пропонує літературу в електронному та аудіо форматах (Київ).
- Artera: ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ).
- Supplio: cервіс для автоматизованого управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ).
- AutoBI: рішення для налаштування й оптимізації процесів управління автопарком (Київ, Львів).
Стартапи на етапі seed
- Effa: "зелені" одноразові гігієнічні продукти, що виготовлені з перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ).
- CareTech.Human: рішення для щоденного моніторингу здоров'я (Київ).
- SmartReader: програма, яка допомагає дітям навчитися швидко читати та розвивати пам'ять (Рівне).
- Fiway: швидкісний інтернет для транспорту, який підтримується в усьому світі (Харків).