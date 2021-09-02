Twitter тестує функцію "суперпідписки": що про неї відомо

Twitter впроваджує нову функцію, яка дозволяє користувачам стягувати плату за контент, доступний лише окремим передплатникам. Завдяки Super Follows власники акаунтів зможуть налаштувати свої дописи так, щоб їх переглядали лише "суперпідписники".

Наразі функцію тестують у додатку Twitter. Вона доступна для обмеженої кількості власників iOS у США. Незабаром "суперпідписка" з'явиться у Європі, нею також зможуть скористатися користувачі Android та Інтернету.

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Як це працює

Режим "суперпідписників" виділяє користувачів, які можуть переглядати певний контент. Їх ідентифікують за допомогою спеціальної рожевої позначки. Крім того, власники контенту, який доступний окремим підписникам, зможуть стягувати з них плату у розмірі 2,99, 4,99 або 9,99 долара на місяць. Платежі оброблятимуться через Stripe.

Скористатися перевагами нововведення зможуть користувачі, які:

досягли 18 років;

мають не менше 10 000 підписників.

Нова функція Twitter / Скриншот Twitter

Впродовж тривалого часу Twitter вивчає різні стратегії монетизації для авторів, зокрема: функцію підказки для чайових, місця з квитками, розділ покупок і кнопку підписки на розсилку новин. Незабаром у Super Follows додадуть інформаційні бюлетені, анонімні підписки, ексклюзивні простори та рівні підписки, подібні Patreon.