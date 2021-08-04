Користувач зможе надсилати текстові, фото або відео повідомлення. Вони автоматично видалятимуться з чату після перегляду. Крім того, одержувача попереджуватимуть про формат повідомлення.

Варте уваги Користувачі WhatsApp зможуть відключати звук у відео перед його відправкою

Для чого це потрібно

Головна мета компанії Facebook, до складу якої входить WhatsApp, – забезпечити користувачам ще більше контролю над своєю конфіденційністю.

Нова функція може бути корисна для безлічі потреб, наприклад, поділитися фотографією якогось одягу, який ви приміряли, або повідомити комусь свій пароль від Wi-Fi,

– відзначають у компанії.

У WhatsApp попереджають, що нова функція не може убезпечити користувачів від інших ризиків, таких як скрін екрану.

Як почати користуватися

Щоб активувати функцію View once, потрібно натиснути кнопку "1", що розташовуватиметься зліва від кнопки відправки повідомлення.