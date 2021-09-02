Сейчас функцию тестируют в приложении Twitter. Она доступна для ограниченного числа владельцев iOS в США. Вскоре "суперподписка" появится в Европе, ею также смогут воспользоваться пользователи Android и Интернета.

Примечательно Новая функция WhatsApp: отныне пользователи смогут отправлять "исчезающие" сообщение

Как это работает

Режим "суперподписчиков" выделяет пользователей, которые могут просматривать определенный контент. Их идентифицируют с помощью специальной розовой отметки. Кроме того, владельцы контента, который доступен отдельным подписчикам, смогут взимать с них плату в размере 2,99, 4,99 или 9,99 доллара в месяц. Платежи будут обрабатываться через Stripe.

Воспользоваться преимуществами нововведения смогут пользователи, которые:

достигли 18 лет;

имеют не менее 10 000 подписчиков.

Новая функция Twitter / Скриншот Twitter

В течение длительного времени Twitter изучает различные стратегии монетизации для авторов, в частности: функцию подсказки для чаевых, места с билетами, раздел покупок и кнопку подписки на рассылку новостей. Вскоре в Super Follows добавят информационные бюллетени, анонимные подписки, эксклюзивные пространства и уровни подписки, подобные Patreon.