Сейчас функцию тестируют в приложении Twitter. Она доступна для ограниченного числа владельцев iOS в США. Вскоре "суперподписка" появится в Европе, ею также смогут воспользоваться пользователи Android и Интернета.
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Как это работает
Режим "суперподписчиков" выделяет пользователей, которые могут просматривать определенный контент. Их идентифицируют с помощью специальной розовой отметки. Кроме того, владельцы контента, который доступен отдельным подписчикам, смогут взимать с них плату в размере 2,99, 4,99 или 9,99 доллара в месяц. Платежи будут обрабатываться через Stripe.
Воспользоваться преимуществами нововведения смогут пользователи, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют не менее 10 000 подписчиков.
Новая функция Twitter / Скриншот Twitter