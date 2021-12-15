Турецька компанія представила висувний дім на колесах

Турецька компанія Hunter Nature Caravan показала краплеподібний кемпер Campravan Raptor XC. Цей унікальний причіп може розширюватися, утворюючи повноцінне двоспальне ліжко!

Так, невеликим позашляховиком зможе подорожувати ціла родина. У кемпері є усе необхідне: спальня, обідня зона, кухня, вбиральня та ванна.

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Задня частина Raptor XC збільшує довжину причепа з 4,8 до 6,9 метра. Це створює повністю ізольований внутрішній простір, у якому туристи можуть усамітнюватися – без необхідності виходити на вулицю для приготування їжі чи задоволення інших потреб.

Житловий простір

Клієнтам пропонують простору й затишну спальну зону. Кухня обладнана газовою плитою на дві конфорки, раковиною, холодильником на 75 літрів та L-подібною стільницею. Обідній стіл перетворюється на односпальне ліжко (90 на 190 сантиметрів) для розміщення гостя.

Підлогове покриття виконане з антибактеріального ПВХ покриття. Всюди передбачене світлодіодне освітлення та є зарядний пристрій для гаджетів.

Особливість дизайну – панорамні та мансардне вікна, які забезпечать вільний доступ до мальовничих краєвидів та зіркового неба.

Campravan Raptor XC / Фото Hunter Nature

Інші характеристики

зовнішні та внутрішні стіни виконані з алюмінію;

кемпер живиться від гелевої батареї ємністю 120 ампер-годин,

сонячна панель на 160 ватів;

причіп перевозить воду у баках для потреб користувачів;

нагрівач Truma Combi забезпечує як гарячу воду, так і обігрів кабіни.

сенсорна панель надає повну інформацію про систему та керування.

Ціна

Здається, Raptor XC може забезпечити як міцність та маневровість позашляховика, так і простір й комфорт життя в таборі. Однак таке вдале поєднання обійдеться щонайменше у 43 900 доларів.

Унікальний Campravan Raptor XC: дивіться відео