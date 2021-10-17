Транспортний засіб розроблений на базі Volkswagen T6.1. у партнерстві з виробником Custom-Bus Camping Vans.
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Яскраві високотехнологічні поверхні поєднуються з деревом ясена і надають кемперу морський колорит і свіже відчуття простору. М'яка оббивна тканина надає вишуканості фургону, а також – відрізняється високою якістю і дуже гарними доглядовими властивостями,
– відзначають у компанії Custom-Bus Camping Vans.
Що є у фургоні
- диван, який перетворюється у двоспальне ліжко;
- додаткова спальна зона для двох людей;
- компактна сучасна кухня з дизельною плитою та компресорним холодильником з морозильною камерою об'ємом 75 літрів;
- резервуар для прісної води об'ємом 105 літрів з опцією гарячої води;
- знімний подвійний стіл з додатковим пристосуванням;
- бічні відсіки з підсвічуванням для зберігання речей;
- душ на відкритому повітрі;
- лампи з сенсорними датчиками.
"Будинок на колесах" Streifenwagen / Фото Designers Digest
Ціна
Кожен Streifenwagen виготовляється за індивідуальним замовленням для кожного покупця. Початкова вартість стильного кемпера Streifenwagen складає 111 160 доларів.