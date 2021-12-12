Туреччина випробувала перший у світі дрон із лазерною зброєю Eren

У Туреччині випробували безпілотник із лазерною зброєю. Це унікальний дрон, подібних якому немає у світі.

У межах випробувань дрон успішно здійснив постріли з дистанцій 500, 300 і 100 метрів. Після завершення тестувань його передадуть збройним силам.

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Про безпілотник

Надпотужний Eren розробили оборонні компанії TÜBİTAK та ASİSGUARD під координацією кримінального департаменту Головного управління безпеки (EGM). Фахівці зауважують, що він здатен ефективно знешкоджувати вибухонебезпечні елементи – на відстані й без залучення саперів. Дальність польоту БПЛА становить 3 кілометри.

За словами помічника комісара Айкута Ероглу, завдяки лазеру Eren забезпечить "знищення бомб швидше, ніж в регіон відправлять експерта з утилізації бомб".

Унікальний турецький безпілотник з лазерною зброєю Eren: дивіться відео