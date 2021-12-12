В рамках испытаний дрон успешно произвел выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. После завершения тестирования его передадут вооруженным силам.

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О беспилотнике

Сверхмощный Eren разработали оборонные компании TÜBİTAK и ASİSGUARD под координацией уголовного департамента Главного управления безопасности (EGM). Специалисты отмечают, что он способен эффективно обезвреживать взрывоопасные элементы – на расстоянии и без привлечения саперов. Дальность полета БПЛА составляет 3 километра.

По словам помощника комиссара Айкута Эроглу, благодаря лазеру Eren обеспечит "уничтожение бомб быстрее, чем в регион отправят эксперта по утилизации бомб".

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