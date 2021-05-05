Про це розповів керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір. У своєму твіттері він опублікував відповідне відео.

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"Наша оборонна промисловість впевнено рухається до досягнення поставлених цілей у галузі двигунобудування", – наголосив він.

Довідка. Двигун BATU має потужність у 1500 кінських сил. Він призначений для танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки.

"Його розробили та успішно запустили турецькі інженери", – підкреслив на своїй сторінці у соцмережі турецький чиновник.

Зауважимо, що у намірах Туреччини – замінити імпортні деталі та системи вітчизняними. Так там хочуть зменшити свою залежність від постачань з-за кордону.

Санкції проти турецького SSB

У квітні США ввела санкції проти SSB – управління оборонної промисловості Туреччини. На такий крок Штати пішли через військову співпрацю країни з Росією.

Під обмеження потрапили також керівники цієї структури, а саме – Ісмаїл Демір, Фарук Їгіт, Серхат Генкоглу та Мустафа Альпер Деніз.

Довідка. Згодом у Держдепартаменті США звернулися до союзників. Їм рекомендували утриматися від укладення великих контрактів на поставки російського озброєння.