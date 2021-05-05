Об этом рассказал руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. В своем твиттере он опубликовал соответствующее видео.

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"Наша оборонная промышленность уверенно движется к достижению поставленных целей в области двигателестроения", –подчеркнул он.

Справка. Двигатель BATU имеет мощность в 1 500 лошадиных сил. Он предназначен для танков, бронетранспортеров и другой военной техники.

"Его разработали и успешно запустили турецкие инженеры", – отметил на своей странице в соцсети турецкий чиновник.

Заметим, что в намерениях Турции – заменить импортные детали и системы отечественными. Так там хотят уменьшить свою зависимость от поставок из-за рубежа.

Санкции против турецкого SSB

В апреле США ввели санкции против SSB – управление оборонной промышленности Турции. На такой шаг там пошли через военное сотрудничество страны с Россией.

Под ограничения попали также руководители этой структуры, а именно – Исмаил Демир, Фарук Йигит, Серхат Генкоглу и Мустафа Альпер Дениз.

Справка. Впоследствии в Госдепартаменте США обратились к союзникам. Им рекомендовали воздержаться от заключения крупных контрактов на поставку российского вооружения.