Об этом рассказал руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. В своем твиттере он опубликовал соответствующее видео.
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"Наша оборонная промышленность уверенно движется к достижению поставленных целей в области двигателестроения", –подчеркнул он.
"Его разработали и успешно запустили турецкие инженеры", – отметил на своей странице в соцсети турецкий чиновник.
Заметим, что в намерениях Турции – заменить импортные детали и системы отечественными. Так там хотят уменьшить свою зависимость от поставок из-за рубежа.
Санкции против турецкого SSB
В апреле США ввели санкции против SSB – управление оборонной промышленности Турции. На такой шаг там пошли через военное сотрудничество страны с Россией.
Под ограничения попали также руководители этой структуры, а именно – Исмаил Демир, Фарук Йигит, Серхат Генкоглу и Мустафа Альпер Дениз.