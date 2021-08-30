Туреччина прийняла на озброєння ударні безпілотники з українськими двигунами
Джерело:твітер компанії Baykar Defence
ВПС Туреччини прийняли на озброєння важкі ударні безпілотники Bayraktar Akıncı. Розробка обладнана двигунами українського виробництва.
БПЛА передали турецьким військовим в межах урочистого заходу. Президент Реджеп Тайїп Ердоган зауважив, що сьогодні Туреччина є однією з трьох держав, які демонструють найбільші успіхи галузі розробки БПЛА.
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Деталі
У жовтні 2020 року Україна й Туреччина підписали меморандум про співпрацю. Безпілотник нового покоління Bayraktar Akıncı – це спільний проєкт "Укрспецекспорту" й турецького підприємства Baykar Defence.
БПЛА мають українські двигуни АІ-450Т, які розробляє та поставляє Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка О. Івченка. Akıncı покликаний значно підвищити обороноздатність країни.
Ударний безпілотник пройшов усі необхідні випробування у березні 2021 року. Так, йому вперше вдалося досягти своєї максимальної швидкості – 463 кілометрів за годину.
Характеристики Akinci
- довжина – 12,5 метра;
- розмах крил – 20 метрів;
- висота – 4,1 метра;
- максимальна злітна вага – 5 500 кілограмів;
- корисне навантаження –1 350 кілограмів;
- максимальна висота польоту – 12 000 метрів;
- час польоту – 24 години.