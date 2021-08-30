Туреччина прийняла на озброєння ударні безпілотники з українськими двигунами

ВПС Туреччини прийняли на озброєння важкі ударні безпілотники Bayraktar Akıncı. Розробка обладнана двигунами українського виробництва.

БПЛА передали турецьким військовим в межах урочистого заходу. Президент Реджеп Тайїп Ердоган зауважив, що сьогодні Туреччина є однією з трьох держав, які демонструють найбільші успіхи галузі розробки БПЛА.

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Деталі

У жовтні 2020 року Україна й Туреччина підписали меморандум про співпрацю. Безпілотник нового покоління Bayraktar Akıncı – це спільний проєкт "Укрспецекспорту" й турецького підприємства Baykar Defence.

БПЛА мають українські двигуни АІ-450Т, які розробляє та поставляє Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка О. Івченка. Akıncı покликаний значно підвищити обороноздатність країни.

Ударний безпілотник пройшов усі необхідні випробування у березні 2021 року. Так, йому вперше вдалося досягти своєї максимальної швидкості – 463 кілометрів за годину.

Характеристики Akinci

довжина – 12,5 метра;

розмах крил – 20 метрів;

висота – 4,1 метра;

максимальна злітна вага – 5 500 кілограмів;

корисне навантаження –1 350 кілограмів;

максимальна висота польоту – 12 000 метрів;

час польоту – 24 години.

Крім того, БПЛА має шість підвісних точок для ракет: МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 та СОМ ALCM. На Akıncı встановлено радар з активною фазованою антеною решіткою AESA. Безпілотник обладнаний системою націлювання від Aselsan, а також – має тепловізори, оптичні камери та сенсори.