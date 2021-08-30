БПЛА передали турецким военным в пределах торжественного мероприятия. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция является одной из трех стран, которые демонстрируют наибольшие успехи области разработки БПЛА.
Интересно Французская Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета
Детали
В октябре 2020 году Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве. Беспилотник нового поколения Bayraktar Akıncı – это совместный проект "Укрспецэкспорта" и турецкого предприятия Baykar Defence.
БПЛА имеют украинские двигатели АИ-450Т, которые разрабатывает и поставляет Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Ивченко. Akıncı призван значительно повысить обороноспособность страны.
Ударный беспилотник прошел все необходимые испытания в марте 2021 года. Так, ему впервые удалось достичь своей максимальной скорости – 463 километров в час.
Характеристики Akinci
- длина – 12,5 метра;
- размах крыльев – 20 метров;
- высота – 4,1 метра;
- максимальный взлетный вес – 5 500 килограммов;
- полезная нагрузка – 1 350 килограммов;
- максимальная высота полета – 12 000 метров;
- время полета – 24 часа.