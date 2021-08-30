БПЛА передали турецким военным в пределах торжественного мероприятия. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция является одной из трех стран, которые демонстрируют наибольшие успехи области разработки БПЛА.

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Детали

В октябре 2020 году Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве. Беспилотник нового поколения Bayraktar Akıncı – это совместный проект "Укрспецэкспорта" и турецкого предприятия Baykar Defence.

БПЛА имеют украинские двигатели АИ-450Т, которые разрабатывает и поставляет Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Ивченко. Akıncı призван значительно повысить обороноспособность страны.

Ударный беспилотник прошел все необходимые испытания в марте 2021 года. Так, ему впервые удалось достичь своей максимальной скорости – 463 километров в час.

Характеристики Akinci

длина – 12,5 метра;

размах крыльев – 20 метров;

высота – 4,1 метра;

максимальный взлетный вес – 5 500 килограммов;

полезная нагрузка – 1 350 килограммов;

максимальная высота полета – 12 000 метров;

время полета – 24 часа.

Кроме того, БПЛА имеет шесть подвесных точек для ракет: МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. На Akıncı установлен радар с активной фазированной антенной решеткой AESA. Беспилотник оборудован системой нацеливания от Aselsan, а также – имеет тепловизоры, оптические камеры и сенсоры.