Туреччина показала концепцію надзвукового ударного безпілотника

Компанія Baylar Defence, що базується в Туреччині, представила концепцію надзвукового ударного безпілотника MIUS. Очікується, що розробка зможе нести до 1 500 тонн корисного навантаження.

З безпілотника MIUS запускатимуть ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та крилаті ракети.

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Що ще відомо про MIUS

Турбореактивний двигун АИ-35 для безпілотника розробляє українська компанія "Мотор Січ".

Перший прототип зможе літати на швидкості, яка максимально наближена до надзвукової. Його випробують у 2023 році. Наступні зразки будуть надзвуковими – вони розвиватимуть до 1,4 Маха та літатимуть на висоті до 12 000 метрів.

Реактивний БПЛА мають розмістити на кораблі "Андолу" – першому турецькому легкому авіаносці. Військові мають намір використовувати його як носій для уданих безпілотників.

Характеристики корабля "Андолу"