Туреччина показала концепцію надзвукового ударного безпілотника
Джерело:Naval News
Компанія Baylar Defence, що базується в Туреччині, представила концепцію надзвукового ударного безпілотника MIUS. Очікується, що розробка зможе нести до 1 500 тонн корисного навантаження.
З безпілотника MIUS запускатимуть ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та крилаті ракети.
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Що ще відомо про MIUS
Турбореактивний двигун АИ-35 для безпілотника розробляє українська компанія "Мотор Січ".
Перший прототип зможе літати на швидкості, яка максимально наближена до надзвукової. Його випробують у 2023 році. Наступні зразки будуть надзвуковими – вони розвиватимуть до 1,4 Маха та літатимуть на висоті до 12 000 метрів.
Реактивний БПЛА мають розмістити на кораблі "Андолу" – першому турецькому легкому авіаносці. Військові мають намір використовувати його як носій для уданих безпілотників.
Характеристики корабля "Андолу"
- довжина – 232 метри;
- ширина – 32 метри;
- водотоннажність – 27,1 тисячі тонн;
- обладнаний 5 дизельними генераторами, потужність яких становить 8 мегаватів;
- може розвивати швидкість до 21 вузла;
- дальність – 16,7 тисячі кілометрів;
- зможе вміщувати 30 – 50 літальних апаратів;
- забезпечуватиме можливість одночасного запуску 10 одиниць.