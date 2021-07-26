С беспилотника MIUS будут запускать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и крылатые ракеты.
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Что еще известно о MIUS
Турбореактивный двигатель АИ-35 для беспилотника разрабатывает украинская компания "Мотор Сич".
Первый прототип сможет летать на скорости, которая максимально приближена к сверхзвуковой. Его испытают в 2023 году. Следующие образцы будут сверхзвуковыми – они смогут развивать до 1,4 Маха и летать на высоте до 12 000 метров.
Реактивный БПЛА должны разместить на корабле "Андолу" – первом турецком легком авианосце. Военные намерены использовать его в качестве носителя для ударных беспилотников.
Характеристики корабля "Андолу"
- длина – 232 метра;
- ширина – 32 метра;
- водоизмещение – 27,1 тысячи тонн;
- оборудован 5 дизельными генераторами, мощность которых составляет 8 мегаватт;
- может развивать скорость до 21 узла;
- дальность – 16,7 тысячи километров;
- сможет вмещать 30 – 50 летательных аппаратов;
- будет обеспечивать возможность одновременного запуска 10 единиц.